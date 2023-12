Beautiful | anticipazioni 13 dicembre | Ridge ha una folle idea Sheila ne combina una delle sue

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 dicembre 2023)13: trae Brooke saranno ancora scintille per via di Douglas. Così allo stilista verrà un’, ma peggiorerà la situazione con la moglie. Nel frattempotroverà il modo per rivedere chi le sta più a cuore.13lascerà Brooke per colpa di Douglas? La coppia continuerà a discutere su dove dovrebbe vivere il nipotino (ricordiamo chevorrebbe che rimanesse con Thomas, mentre Brooke vorrebbe che tornasse a stare con Hope, non fidandosi del figliastro). A questo punto lo stilista avanzerà l’ipotesi di stabilirsi anche lui a Villa Forrester, per sorvegliare il figlio, ma ovviamente alla Logan non starà affatto bene ...