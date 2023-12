Beatrice Luzzi contro Sara Ricci | “Non la perdonerò mai”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ancora guerra tranella casa del Grande Fratello: cosa è accaduto tra le due gieffine Tensione sempre più alta tranella Casa del Grande Fratello. Tra le due attrici non sembra certo correre buon sangue e lo hanno dimostrato nel corso della puntata andata in onda sabato scorso, con lache ha ricordato un doloroso retroscena riguardante, risalente a 24 anni fa, quandoha perso la madre proprio in un periodo nel quale era impegnata sul set di Vivere. “è piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo, ma quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono ...