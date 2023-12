Bayern Monaco | contro lo United mancherà Gnabry

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilprepara la sfida di Champions League di domaniil Manchester, ma non avrà a disposizioneIlprepara la sfida di Champions Leagueil Manchester. Una sfida che servirà ai bavaresi solo per confermare il primato del girone, mentre sarà molto più importante per i Red Devils, ultimi del girone, ma che in caso di vittoria possono ritornare in zona qualificazione. Per l’occasione i bavaresi non potranno contare su Serge: l’attaccante tedesco, come riportato dal club con un comunicato, ha riportato uno stiramento all’inguine e non sarà a disposizione.