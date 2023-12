Basket femminile | le migliori italiane dell’11ma giornata di A1 Trimboli | Sottana e il peso dell’esperienza

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il campionato italiano è arrivato all’undicesima (o decima, volendo seguire il fatto che settima e tredicesima sono de facto invertite), e anche stavolta c’è qualche parola da spendere in relazione alle giocatrici tricolori che si sono ben distinte nel corso di un fine settimana in grado di chiarire quattro cose: Venezia è in fuga, Schio il suo lo fa sempre, Bologna è in affanno e Campobasso sta raggiungendo grandi altezze. Proprio dalla Molisana bisogna partire: MVP, per numeri, dellaè Stefania. Nel 78-75 della Magnolia sul Brixiaper lei arrivano 14 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, ma soprattutto i canestri che contengono la rimonta bresciana nell’ultimo quarto. Il tutto a supporto della spaventosa performance di Pallas Kunaiyi-Akpanah (22 e 13), che sta contribuendo in modo ...