Barcellona-Girona 2-4 | Laporta non ha digerito la sconfitta e si è chiuso nel suo ufficio El Pais

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilha battuto ilnel derby catalano per 4-2. I biancorossi, oggi sono a 41 punti nella Liga, a +2 sul Real e a +7 su Barça e Atletico Madrid, potrebbero replicare le imprese di alcune squadre che, negli ultimi decenni, hanno vinto i rispettivi campionati: il Leicester è solo una delle tante. «Adesso posso dirlo: siamo salvi. Noi il nuovo Leicester? Intanto, abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale – dice il tecnico Michel –. Adesso giochiamo spensierati, poi ne riparliamo tra qualche giornata» È la prima volta nella storia del club catalano che riescono a battere le stelle del. Una vittoria che li porta in vetta alla classifica e lascia ampi margini per chiedersi se ilpotrebbe davvero vincere il campionato spagnolo. Ma la partita contro ilha urtato ...