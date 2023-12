Barbara De Rossi si è sposata | i dettagli del matrimonio con Simone Fratini

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelle scorse ore una delle attrici più celebri del panorama italiano è convolata a nozze. Di chi si tratta? DiDe, che ha deciso di unirsi inconha alle spalle già due matrimoni, perciò si è celebrato un rito civile in comune, precisamente a Monteverchi, Arezzo. Nonostante la segretezza dell’evento, una foto dell’evento è stata postata sui social proprio dalla sindaca del paese. Cosa si sa sulla loro storia d’amore?De ...