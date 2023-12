Bando di concorso scuola 2023 | i posti disponibili per regione Infanzia e Primaria - TABELLE

Altre News in Rete:

Concorso scuola straordinario 2023, come prepararsi I corsi della Tecnica della Scuola

Ildel prossimoper docenti, infanzia e primaria e secondaria, è online da oggi, 11 dicembre . VAI AI CORSI DI PREPARAZIONE ALLEGGI I BANDI- infanzia - primaria - comune - ...

Concorso docenti straordinario ter, ecco il BANDO: domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Quasi 45 mila posti. Requisiti per partecipare e prove Orizzonte Scuola

Concorso docenti scuola infanzia e primaria 2023 (PNRR) [SPECIALE] FLC CGIL

Concorso docenti secondaria, ecco il BANDO: domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Requisiti per partecipare e prove

Pubblicato il bando del concorso docenti 2023, la prima procedura prevista dalla fase transitoria del Pnrr. Le domande si possono inoltrare dall’11 dicembre fino al 9 gennaio. I posti messi a bando ...

Master su intelligenza artificiale e data science per il turismo: online il bando per le borse di studio

Grazie alla collaborazione con Ersu Palermo, arriva il bando di concorso per l’attribuzione di due borse di studio per la frequenza dell’Executive short master Ait in “Intelligenza artificiale e data ...