Bando concorso secondaria | 30% dei posti riservati a docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci LE TABELLE

Altre News in Rete:

Concorso scuola 2023, bando online: presentazione delle domande dalle ore 14 di oggi

Entro settembre dovrebbe essere emanato ildiper posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre chiaramente alper i docenti specializzati sul sostegno. ...

Concorso docenti straordinario ter, ecco il BANDO: domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Quasi 45 mila posti. Requisiti per partecipare e prove Orizzonte Scuola

Concorso docenti infanzia e primaria, ecco il BANDO. Domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Chi può partecipare e come si svolgeranno le prove Orizzonte Scuola

Master su intelligenza artificiale e data science per il turismo: online il bando per le borse di studio

Grazie alla collaborazione con Ersu Palermo, arriva il bando di concorso per l’attribuzione di due borse di studio per la frequenza dell’Executive short master Ait in “Intelligenza artificiale e data ...

Operazione "Aspide", 10 arresti nel trapanese. Nel mirino della GdF appalti, nomine e concorsi pilotati nella sanità

Oltre 60 finanzieri del Comando Provinciale di Trapani nella mattinata odierna stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali ...