Ballando | Lorenzo Tano e Lucrezia Lando vivono insieme? Nuovo gossip

(Di lunedì 11 dicembre 2023) All'inizio nessuno credeva che l'amore nato tracon le stelle 2023 fosse reale e non un modo per ottenere visibilità e consensi all'interno dello show. Del resto si sa nella pista da ballo più famosa della tv in ogni edizione sbocciano amori che terminano all'inizio dell'edizione successiva. Il figlio di Rocco Siffredi e la sua maestra di ballo, invece, sembrano fare sul serio, che tra di loro ci sia un sentimento vero e sincero? Non solo davanti alle telecamere ma soprattutto fuori da esse sono stati visti in atteggiamenti intimi e complici scambiarsi baci ed effusioni ed adesso alsi è aggiunto untassello:...