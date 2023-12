Baby calciatori molestati dall’allenatore durante il Summer Camp | la Procura di Ivrea apre un’inchiesta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un allenatore di 30 anni della squadra dei Pulcini di una società vicino a Torino è indagato per violenza sessuale nei confronti di minorenni. La segnalazione al pm Ludovico Bosso è stata fatta dalla Figc, che è stata allertata dalla Lega dilettanti della sezione del Piemonte. La Figc regionale ha sospeso il patentino del tecnico, intanto gli inquirenti hanno disposto il sequestro di smartphone e pc all’indagato e hanno iniziato le audizioni protette. È stato un tredicenne, tornato a casa dopo una giornata alorganizzato dalla sua squadra, a raccontare delle attenzioni moleste e non richieste ricevute da parte del mister. «Papà, il mister mi ha toccato», avrebbe detto al genitore. Dopo essersi confrontato anche con altri genitori dei compagni del figlio, ha avvisato la società. Il giorno dopo, è arrivata la segnalazione alla Figc Piemonte ...

sarebbero stati ascoltati in qualità di testimoni, per riscontrare e in caso approfondire un comportamento che non è ancora chiaro e che presuppone un'ipotesi di reato grave. Il ...

Per un allenatore trentenne possibile reato di violenza sessuale nei confronti di minori. Il caso è però ancora tutto da approfondire ...

L’inchiesta nata dalla segnalazione del genitore di un tredicenne alla società sportiva. Sentiti altri tre baby calciatori: sarebbero emerse ...