Avete rotto il bellissimo ca*** Sparatevi un missile nel | Luciana Littizzetto fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Mezzanotte imbarazzante a casa di. La comica torinese, a Che tempo che fa, si sdraia come da copione sulla scrivania di Fabio Fazio (traslocata da Rai 3 al Canale Nove) e si abbandona a uno dei suoi consueti flussi di coscienza sempre ricchi di dettagli maliziosi e talvolta un po' volgarotti. "Ma succede anche da voi?", esordisce rivolgendosi al pubblico in sala e idealmente ai telespettatori. Fazio la ascolta in silenzio, un po' preoccupato per non sapere dove Lucianina voglia andare a parare. "Ma com'è che ogni sera è Capodanno e nessuno dice niente? Nessuno si occupa di questo problema. A mezzanotte, all'una, alle due, regolarmente parte sempre il pem pem della Lamborghini…pem pem pem, pem pemperepem pem pem. Tu sei lì in pigiama che guardi sul Nove la Dottoressa Schiacciabrufoli e a un certo punto senti BOOOM BOOOM BADABUUUUM ...