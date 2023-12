(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una stranezza neidiJr. in una scena chiave diWar è riemersa in retendo rapidamente. Unche riguardava idiJr. inWar è riemerso onlinendo rapidamente. Gli errori e i bloopers diWar non sono una novità, gli stessi Marvel Studios hanno ammesso di aver commesso uncon una delle battute più emozionanti in cui Thor spiega a Rocket Raccoon di avere 1500 anni. Ma veniamo aidi Iron Man. Un post su Reddit che mette in luce lo ...

Altre News in Rete:

GTA 6 fa la storia: è suo il trailer più visto di sempre

Con il suo primo trailer ufficiale GTA 6 ha battuto ogni record di YouTube (altro che...

Avengers: Infinity War, l'errore dei baffi di Robert Downey Jr. diventa virale Movieplayer

I fan Marvel non hanno ancora perdonato Star-Lord dopo Avengers: Infinity War Everyeye Cinema

Avengers: Infinity War, l'errore dei baffi di Robert Downey Jr. diventa virale

Una stranezza nei baffi di Robert Downey Jr. in una scena chiave di Avengers: Infinity War è riemersa in rete diventando rapidamente virale.

Full Life Story: ‘Loki’ Tom Hiddleston’s Cosmic Odyssey – From Mischief to Multiverse Mayhem

This article extensively discusses 'Loki' Tom Hiddleston's character arc, covering plot details from both movies and series. Read it here!