Avengers | Infinity War | i baffi di Robert Downey jr e l’errore virale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un errore diWar che coinvogle idiJr. è andato; risale al primo incontro in solitaria di Iron Man con il Thanos di Josh Brolin, più precisamente a una scena in cui il Vendicatore grida al Titano Pazzo: “Se mi lanci addosso un’altra luna va a finire male”. L’inquadratura sul volto di, rivela che i suoi iconicie il pizzetto sono notevolmente diversi da come appaiono normalmente nel resto del film: i peli sono di un colore molto più chiaro rispetto al solito e icoprono molto di più il labbro superiore rispetto ad altre inquadrature. Sebbene non sia la prima volta che questo errore viene segnalato, dall’uscita diWar nel 2018, un recente post su ...

Avengers: Infinity War, l'errore dei baffi di Robert Downey Jr. diventa virale

