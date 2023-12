Autostrada A11 | chiuso per una notte il casello di Prato ovest

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ROMA – Sull’A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 14 dicembre 2023, sarà completamente chiusa la stazione di, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pistoia o diest. L'articolo proviene da Firenze Post.