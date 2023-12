Auto | la stangata da 500 euro | ecco chi viene spennato a gennaio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Attenzione alla Rc. Arriva la botta del 2024. A rivelare i rincari è uno studio di Segugio.it che spiega quali saranno gli aumenti che riguarderanno almeno un milione dimobilisti. L'incremento delle tariffe sarà legato, molto probabilmente, a un sinistro con colpa avvenuto nel 2023. Diversimobilisti vedranno infatti la propria classe bonus-malus e di conseguenza il proprio premio medio salire al momento del rinnovo. Secondo un'analisi di Segugio.it, portale della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, la frequenza di sinistri dichiarati nel 2023 daglimobilisti già assicurati è del 3,34%, percentuale in crescita per il secondo anno consecutivo, dopo il minimo registrato nel 2021. Questi rincari si sommeranno al premio medio già alto di questo periodo. ...

