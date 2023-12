Altre News in Rete:

A Torino fa freddo in classe. L'ammissione di un preside: 'Fare lezione con 17 gradi non è ammissibile'

Lein questione raggiungono temperature di circa 17 gradi, rendendo difficoltose le condizioni per gli studenti, che trascorrono sei ore seduti per le attività didattiche. In risposta, gli ...

Aule al freddo, una studentessa: “Costretti a portarci coperte da casa. I prof fanno lezione con il giubbotto. Se è così meglio la Dad” Orizzonte Scuola

Studenti al freddo, “La stufa della nostra classe alla segreteria” La Stampa

A Torino fa freddo in classe. L’ammissione di un preside: “Fare lezione con 17 gradi non è ammissibile”

L'Istituto Superiore Ettore Majorana di Torino affronta una situazione critica riguardo al riscaldamento, con aule che non raggiungono la temperatura minima richiesta di 19 gradi.

Liceo al gelo, studenti in sciopero: il preside trascorre l’Immacolata a scuola per controllare i lavori

Chiabrando, dirigente del Buniva di Pinerolo: “Ho verificato che i tecnici della Città Metropolitana riparassero il guasto, lunedì tutti in classe” ...