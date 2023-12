Atzori Forum Giovani Caserta | “Amministrazione lontana dai cittadini e sconnessa dalla realtà”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023). Scorrendo i social non è difficile incappare in lamentele, critiche più o meno aspre e problematiche esposte daidiriguardanti l’inefficienza dell’comunale e la città stessa. In questa città, però, è ancora più frequente imbattersi in risposte di amministratori, irrispettose e totalmente sconnessee dal ruolo che essi stessi ricoprono. Buona parte della governance probabilmente dopo le elezioni ha dimenticato più che gli oneri, molto discutibili visti i risultati, gli onori che derivano dall’incarico datogli dai. Questi pseudo politici non dovrebbero rappresentare tecnicamente solo i propri interessi o quelli dei loro elettori bensì quelli di tutta la cittadinanza, dal primo all’ultimo ...