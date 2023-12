Atreju | orgoglio italiano nel segno degli eroi di destra Donzelli | “Festa per famiglie” Il programma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La toponomastica non è un scienza astrusa se hai qualcosa da ricordare, a cui dedicare un luogo dell’anima. Nomi che richiamano identità e, per esempio, come Giorgio Perlasca, Almerico Grilz, Giovanni Guareschi, Enrico Mattei, Emanuela Loi, sonodi tutti, ma per qualcuno, a, di più, uomini e donne da far vivere e rivivere nella quotidianità, anche quella di unache decide di battezzare percorsi, luoghi e sale intestandoli ai propri riferimenti morali e culturali. Ladidal 14 al 17 dicembre, tra svago, dibattiti e mostre Alladi, dal 14 al 17 dicembre, a Roma, nei giardini di Castel Sant’Angelo, nulla o quasi accade per caso, dal ’98 a oggi, anche lo spazio per le bancarelle di Natale, la ...