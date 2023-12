Atletico Madrid-Lazio | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La Champions League regala uno scontro importante nella sesta giornata della fase a gironi, con l’che ospita laal Wanda Metropolitano. La posta in palio è di primaria importanza, con entrambe le squadre che cercano di assicurarsi il primo posto nel Gruppo E, determinante per i sorteggi degli ottavi di finale che avranno luogo il prossimo 18 dicembre. Diego Simeone, allenatore dell’e grande ex di questa sfida, sa che un pareggio sarà sufficiente per garantire il passaggio del turno alla sua squadra come prima in classifica. Entrambe lehanno già conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta con un turno d’anticipo, grazie alle vittorie rispettivamente contro il Feyenoord a Rotterdam e il Celtic all’Olimpico. Il precedente ...