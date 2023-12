Atletico Madrid-Lazio in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alle 21:00 di mercoledì 13 dicembre lafarà visita al Wanda Metropolitano per la sfida all’nel girone E di. La squadra biancoceleste – che ha vinto due partite consecutive dicome non accadeva dal 2001/02 – vuole regalarsi il primo posto del girone, dopo aver conquistato la matematica qualificazione agli ottavi. Servirà però una vittoria contro unche ha un punto in più di Immobile e compagni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201) ma anche insu SkyGo, NOW e Infinity+. SportFace.