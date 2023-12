Atletica | Sofiia Yaremchuk | “Ho tanto desiderato l’Italia Record di maratona? Potevo fare ancora meglio”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ha riscritto una pagina storica dell’azzurra nelladi Valencia, andando a migliorare ilitaliano di Valeria Straneo, che durava addirittura da undici anni (2h23:44). La 29enne nata a Leopoli, in Ucraina, e naturalizzata italiana ha fermato il cronometro sul tempo di 2h23:16.è stata ospite dell’ultima puntata di Sprint 2U, il programma di Sport 2U e OA Sport condotto da Ferdinando Savarese. La maratoneta azzurra ritorna sulla sua prestazione a Valencia: “E’ stata una gara bellissima, molto intelligente, interpreta nella maniera giusta. Andavo a Valencia con la consapevolezza di andare forte, ma come sappiamo tutti nellapuò succedere di tutto. Lava interpretata in modo intelligente ...