Atitech | borse di studio per il Master di Aviation Industry Management all’Università La Sapienza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023), leader nel settore della manutenzione, riparazione e revisione aeronautica, finanziadiper ildi II livello “and Operations” promosso dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dellaUniversità di Roma., in qualità di full partner, sarà anche parte del Comitato tecnico esecutivo delcon il compito di selezionare i candidati che parteciperanno al corso. “È un onore essere partner dellain questo percorso didattico e poter così offrire a giovani di talento opportunità di formazione in linea con le esigenze di un settore tecnologicamente avanzato come quello aeronautico” – dichiara Gianni Lettieri, ...