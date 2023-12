Atalanta | De Ketelaere | «Abbiamo reagito bene Dobbiamo continuare così»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole del trequartista dell’Charles Dedopo la vittoria contro il Milan e in vista dell’Europa League Ai canali ufficiali della squadra, il trequartista dell’Charles Deha analizzato la vittoria contro il Milan guardando anche a giovedì per la sfida contro il Rakow. «Grande soddisfazione per noi.soprattutto nel secondo tempo, entrare nello spogliatoio dopo aver subito il goal poteva farci cadere invece siamo stati bravi. Ho avuto la palla buona per servire Lookman. Milan? Sensazione particolare affrontarli, anche se ho giocato la mia partita.».