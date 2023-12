Assoutenti | Rc Auto | la provincia di Caserta sul podio delle più care d’Italia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma. Prato è lache registra il costo più alto della polizza Rc, con una media di 558 euro, superiore addirittura a Napoli (al secondo posto con 555 euro) e(terza con 499 euro). È quanto riferiscesecondo cui Enna vanta le tariffe più basse, con una media di 277 euro a polizza, seguita da Potenza (290 euro) e Oristano (291 euro). A Caltanissetta e Vercelli si registrano invece gli incrementi annui più elevati (+12%), seguite da Roma e Milano (+10%), mentre a Catanzaro le tariffe aumentano “solo” del +3,6% su base annua. “A dicembre dello scorso anno avevamo previsto come le tariffe Rcavrebbero subito sostanziosi aumenti nel corso del 2023, e i dati dell’Ivass ci danno purtroppo ragione” spiega il presidente Furio Truzzi. “Incrementi ...

