Assolti in appello i vertici di Mps | Profumo e Viola | sentenza di primo grado ribaltata

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Gli exdi Mps, Alessandroe Fabrizio, e Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, sono statiina Milano nel processo per falso in bilancio e ...

Annullata anche sanzione pecuniaria 800mila euro per banca . I due sono statiperche' 'il fatto non sussiste'. Assolto con loro anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori, condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali. ...

Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici di Mps, e Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale, sono stati assolti in appello a Milano, assieme alla banca, nel processo per falso ...

Allo stesso modo, sono stati assolti oggi anche Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale, condannato in primo grado a 3 anni e mezzo di reclusione e la stessa Monte dei Paschi, condannata ...