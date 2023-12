(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito ha ospitato la presentazione del volume “in”, manuale che si propone di aiutare i non ematologi ad interpretare dati di laboratorio e manifestazioni cliniche che possano essere segni di malattie ematologiche. L’evento, moderato dal giornalista Rai Gerardo D’Amico, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti sanitari. Gli autori Umberto Recine, Angela Rago, Tommaso Caravita di Toritto e Claudio Gambetta, con questo testo, vogliono offrire un supporto al “vuoto formativo in” per i non specialisti, patologi clinici, medici di medicina generale. Un manuale, dunque, che traccia delle flow chart semplificate per raggiungere una conclusione diagnostica e dei criteri semplici e il più possibile oggettivi per valutare il ...

News su ASL Roma 1. Percorsi diagnostici in Ematologia

