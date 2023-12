Ascolti tv ieri | record Ballando | battuto Grande Fratello Pienone Rete 4

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Glitv disabato 9 dicembre 2023 hanno fatto registrare percon le Stelle su Rai1 (QUI tutto quello che è successo) 3.334.000 telespettatori, 23.7% di share. L'ottava puntata è la più vista dell'attuale edizione in termini di spettatori. Su Canale 5(QUI eliminato e nominati) ha conquistato 2.362.000 spettatori per uno share del 17.9%. Anche questa settimana un altro boom per il film con Bud Spencer e Terence Hill: su4 ... Continuavano a chiamarlo Trinità ha raccolto un netto di 1.101.000 spettatori, 6.6% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Bumblebee 864.000, 5% Rai2 SWAT 798.000, 4.8% e 791.000, 4.5% Rai 3 Sapiens-Un Solo Pianeta 651.000, 4.1% La7 In Altre ...