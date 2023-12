Argentina | diplomatici in campo contro la violenza di genere

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne la rete diplomatico-consolare italiana inha promosso iniziative specifiche collegate anche alla campagna di sensibilizzazione ‘Orange The World’ delle Nazioni Unite, a cui la Farnesina e la sua rete estera hanno aderito su indicazione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Fra queste, riferisce un comunicato, vi è stata una tournée in tre tappe ‘Tosca Quintet in concerto’, promossa dai consolati generali d’Italia a Buenos Aires, Cordoba e Bahia Blanca, – che ha visto la cantante e attrice italiana Tosca presentare, accompagnata dalla cantautriceTeresa Parodi, uno spettacolo intenso di musica, suoni e poesia. L’evento è stato realizzato al Teatro Municipale di Bahia ...