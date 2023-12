Apprensione a Fondi per la salute del sindaco Maschietto | sottoposto ad un intervento non programmato

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Grande preoccupazione aper le condizioni didel, il dottor Beniamino, che stamane è statoad unnonal Dono Svizzero di Formia, a causa di un malore. Questo quanto scritto, in una nota, dall’ente comunale: “Gli assessori, il presidente del Consiglio a nome dell’intera Pubblica Assise e i dirigenti a nome dei dipendenti comunali rivolgono alBeniaminoquesta mattina ad unnon, i migliori auguri per una pronta guarigione. Il primo cittadino, ricoverato ieri pomeriggio presso il “Dono Svizzero” di Formia a causa di un lieve malore a ...

