Anziana trovata morta nel baule | indagata la figlia | “Non avevo i soldi per il funerale”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga, per occultamento di cadavere, la40enne che viveva con Concetta Infante, la 77enne originaria di Porticinella sua abitazione a Mondragone, nel Casertano. Il corpo dell’è stato scoperto dall’altra, che invece vive in Abruzzo: era nascosto – mummificato – nella camera da letto all’interno di unsigillato con il nastro adesivo. La donna, non avendo da tempo notizie della madre, era partita per recarsi a Mondragone e verificare personalmente come stesse. Da qui la macabra scoperta. Diversi in ogni caso i punti oscuri di questa vicenda ancora da chiarire. All’interno della casa i militari hanno acquisito alcuni documenti, anche relativi alla pensione della donna, che saranno oggetto di verifiche ...