Antognoni | 'Solo l'Inter ha giocatori del livello di Dybala Fiorentina? L'obiettivo è la Champions'

Altre News in Rete:

Calcio: Antognoni 'Fiorentina da Champions ma serve chi fa i gol'

...Milan che "ha cambiato molto ma Pioli è un allenatore bravo e paziente e riuscirà a far finire questo campionato nel modo migliore - sottolinea- In Champions è difficile, non dipende...

Antognoni: "Per il Napoli è difficile giocare quest'anno perché gli avversari conoscono Osimhen e Kvara" CalcioNapoli24

Napoli-Fiorentina, intervista a Giancarlo Antognoni: «Ora tocca ai saggi mostrare la strada» ilmattino.it

Antognoni spiega la crisi del Napoli: "C'è un motivo che sta penalizzando gli azzurri"

Giancarlo Antognoni, ex capitano della Fiorentina, ha parlato a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport ...

Antognoni: "Crisi del Napoli Il motivo è evidente, ma resta una squadra forte"

Giancarlo Antognoni, ex calciatore della Fiorentina e dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport.