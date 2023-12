Antognoni | “Scudetto? Inter favorita | ma per la Juventus può essere determinante non giocare le coppe”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Giancarlo, ex calciatore della Fiorentina, ha detto la sua sulla lottatraai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “Il duello si protrarrà fino a fine stagione. A mio avviso l’rimane, ma i bianconeri sono appena dietro. Nonlepotrebbe rappresentare un vantaggio; inoltre giocatori come Vlahovic e Chiesa alla fine esploderanno. Allegri ha il merito di ottenere ottimi risultati concedendo poco ai rivali“. SportFace.

