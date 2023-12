Antisemitismo ad Harvard | i docenti difendono la rettrice Claudine Gay Lei rimane al suo posto | ma i finanziatori rischiano di saltare – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Oltre 630dihanno firmato una petizione a sostegno della presidenteGay, dopo la sua audizione alla Camera dei rappresentanti in merito alle proteste scoppiate nel campus a causa degli attacchi di Israele ai civili di Gaza. Gay, assieme ad altri due rettrici, Liz Magill dell’Università della Pennsylvania dimessasi ieri e Sally Kornbluth della Massachusetts Institute of Technology, sono finite nel mirino di 70 deputati che ne chiedono le dimissioni, politici prevalentemente repubblicani. La petizione, partita da 14 professori, sostiene che la politicizzazione dell’udienza non può portare al licenziamento della Gay e che la libertà accademica non può piegarsi a pressioni politiche. Cosa è successo nella audizione alla Camera dei rappresentanti La presidente di uno dei più prestigiosi atenei statunitensi è ...