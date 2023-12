Anticipazioni Uomini e Donne del 11 12 23 | la conoscenza tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua traballa per ‘colpa’ di Cristina Tenuta | pioggia di baci per i tronisti

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La nostra talpa in studio ci ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di, che verrà divisa in tre puntate. Ecco cosa accadrà nella prima puntata: A centro studio,Dihanno raccontato di aver trascorso un sabato insieme. Lei, come avevamo anticipato, lo ha raggiunto a Salerno. I due hanno affermato di essere stati bene e di aver assistito alle luminarie di Salerno. Tuttavia, hanno avuto una discussione perchéha espresso il desiderio di conoscere anche. Stamattina, il cavaliere ha mandato a ...