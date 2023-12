Anticipazioni Uomini e Donne | Alessandro ci prova con un’altra dama | la reazione di Roberta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Oggi, lunedì 11 dicembre 2023, c’è stata una nuova registrazione della puntata del trono over dinegli Studi Elios di Roma Tiburtina e grazie alledi Lorenzo Pugnaloni sappiamo cosa è successo nello studio di Maria De Filippi durante le riprese. Nuovi sviluppi in merito alla frequentazione traVicinanza eDi Padua, in particolare il cavaliere ha rivelato per quale altradel parterreinteresse, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno avuto una fortissima discussione mentre Gemma Galgani ha preso un due di picche.rivalutaNonostante la frequentazione tra ...

Altre News in Rete:

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro Vicinanza vuole Cristina, scenata di gelosia da parte di Roberta Di Padua

e Donne: ledel trono over e del trono classico Per quanto riguarda il trono over , Roberta Di Padua sta continuando a vedersi con Alessandro Vicinanza . Sono stati a Salerno ma ...

Anticipazioni Uomini e Donne del 11/12/23: la conoscenza tra Alessandro e Roberta traballa per 'colpa' di ... Isa e Chia

Uomini e Donne diretta puntata 11 dicembre 2023 Tvblog

UeD anticipazioni, Guarnieri fa parlare. Colpo basso per Di Padua

Nella registrazione dell'11 dicembre 2023, che andrà in onda con le prossime puntate, non sono mancate le liti, le rotture e le delusioni ...

U&D, anticipazioni registrazione 11/12: Alessandro incuriosito da Cristina, Roberta delusa

L'11 dicembre è stata trasmessa in tv la puntata di U&D in cui Ida ha ammesso di provare un interesse per Mario. La tronista ha cominciato a sbilanciarsi a quasi un mese dall'inizio della sua nuova ...