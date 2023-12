Anna Ferzetti sull’amore con Pierfrancesco Favino | “Abbiamo avuto momenti di crisi”

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un amore splendido, quello di, non privo di difficoltà, come capita a tutte le coppie. Nel corso di un’intervista si è aperta sul suo presente, ma anche sul passato, tra amore e lavoro, dove si è definita un “diesel”. Sempre in movimento, non si ferma mai, se non per prendere la rincorsa. E riguardo all’amore, nonostante i classicidi, l’unione conè più forte che mai, tanto che presto si celebreranno le nozze.parla dell’amore con“Una coppia centrata e solida”. Cosìha descritto il suo legame con l’attore, ...