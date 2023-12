Angri | è morto Leone | il gatto torturato e abbandonato in strada

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 Non ce l’ha fatta, ilche lo scorso 7 dicembre scorso ad(Salerno) era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato scuoiato vivo da ignoti ein. Il felino era stato preso in cura dal dottore Luigi Toro e ricoverato successivamente nell’ambulatorio veterinario dell’Asl di Cava de’ Tirreni, dove i medici veterinari Gerardo Perrotta e Grazia Siciliano hanno cercato in tutti i modi di salvarlo. Inizialmente il(ribattezzatodai volontari) sembrava rispondere alle cure, ma purtroppo dovo diversi giorni di agonia ha smesso di lottare. Il suo cuoricino si è fermato si è fermato domenica 10 dicembre, nella giornata in cui si celebrano i diritti degli animali. Ora che ...