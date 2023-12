Anfia e Anita sugli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto pesante alla Cop28

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 11 dicembre 2023): “Da Dubai con maggiore consapevolezza sulle azioni da intraprendere” Dubai – L’atmosfera e le discussioni trasversali e tematiche di questi giorni28° conferenza delle nazioni unite di Dubai sui cambiamenti climatici hanno acuito l’importanza di intraprendere al più presto azioni razionali e concrete per ridurre le emissioni dei trasporti. In riferimento al comparto dell’auto, nella mattinata di ieri presso il Padiglione Italiano dellahanno organizzato un evento selezionato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per approfondire i temi dell’efficientamento energetico e della sostenibilità dal titolo “La transizione delmerci su gomma, una sfida strategica di ...