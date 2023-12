Andria | incendio in casa | morto 72enne disabile Stamattina

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il rogo è divampatonella. Centro storico diabitata da un solo occupate,, 72 anni. L’uomo sopraffatto dalle fiamme è, vano l’intervento di vigili del fuoco ed operatori del 118. Intervenuti anche i carabinieri per ricostruire dinamica e cause dell’accaduto, che si dà per certo essere accidentali. Verosimilmente legate al fatto che l’uomo era un fumatore. L'articoloin proviene da Noi Notizie..