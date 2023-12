Ancora un ko per la Meomartini | sanniti sconfitti dal Solofra

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra battuta d’arresto ha visto protagonista il G.S.che sabato 9 dicembre ha ceduto il passo al S.L.Z.col punteggio di 61-72. La formazione beneventana impegnata nel campionato di Divisione Regionale 1 sta faticando quest’anno a trovare continuità nelle vittorie, anche a causa di alcuni infortuni che stanno limitando l’organico a disposizione. Questa settimana, per la seconda volta, coach Massimiliano Tipaldi non ha potuto contare su Mario Iannella, infortunato ad una caviglia. La gara dei beneventani era iniziata bene e le due formazioni hanno giocato il primo periodo sul filo della parità (12-14 il primo parziale). Dopo i primi 10 minuti, i ragazzi del presidente Stefano Capitanio hanno avuto un momento di blackout, non riuscendo a trovare con facilità la via del canestro e subendo un break di 2-10. ...