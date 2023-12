Ancora intestino Additivi chimici

Leggi su lortica

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il sistema intestinale genera il nostro organismo ogni giorno perché riceve il cibo, lo digerisce, lo assorbe e fornisce le molecole alimentari a tutte le cellule del nostro corpo. Noi siamo ciò che digerisce ed assorbe il nostro. Focalizzo oggi l’attenzione sugli. Esiste il Regolamento CE n. 1333 approvato il 16 dicembre 2008. Sono passati 15 anni dalla sua approvazione. La ricerca scientifica in questi 15 anni ha dimostrato ampiamente gli effetti negativi sulla salute umana ed animale di alcuni. Ma nessuno pensa ed agisce per ambiare questo Regolamento. Il Regolamento suglicontiene l’autorizzazione a 1520 molecole per essere aggiunte agli alimenti. Fu redatto questo elenco in base alle conoscenze ...