Anche Pichetto Fratin vuole il nucleare dei piccoli reattori | l’unica certezza è il fallimento

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole alla COP28 del ministro(“sì alma no a nuove centrali atomiche”) rendono ancora più surreale un dibattito che in Italia è stato sempre inquinato da ideologia. Che cosa intende il ministro? Visto che un ritorno all’energiain Italia sarebbe di fatto impossibile in termini di costi e soprattutto tempi necessari per costruire una nuova centrale, e nell’attesa che arrivi (forse) la fusione, l’attuale governo punterebbe ai “modulari”, una soluzione che però non esiste ancora nel mondo a livello commerciale. Innanzitutto, ribadiamo per l’ennesima volta con dati alla mano che la produzione di energiain Italia non è mai stata significativa. Vediamo il grafico nella figura? Ecco, ...