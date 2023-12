Altre News in Rete:

Real Madrid, Ancelotti: 'Barcellona - Girona partita molto divertente, mi fermo qui'

...sue le sue condizioni: ' L'idea è vedere come si è ripreso chi ha giocato. Non sono stanchi. Non c'è problema. L'idea è non ruotare fine a se stesso. Solo se c'è un rischio '....

Meglio Bellingham o Kakà Ancelotti: "Jude più bravo senza palla, ma Ricardo aveva meno spazi" TUTTO mercato WEB

Ancelotti: “Bellingham o Kakà Jude meglio senza palla, ma…” Pianeta Milan

Ancelotti avvisa il City: "Champions Possiamo lottare per vincerla". E su Bjelica...

Il tecnico ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Union Berlino: "C'è in gioco la nostra professionalità" ...

Bellingham fa gol e si ritrova davanti il volgare gesto di un tifoso: la reazione è pura classe

Jude Bellingham ha segnato portando in vantaggio il Real Madrid contro il Betis nel match giocato sabato e risponde con classe al volgare gesto di un tifoso ...