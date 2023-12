Amici 23 | Lil Jolie sempre più disperata | lite accesissima tra i ballerini

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 11 dicembre 2023)23 è finalmente tornato in onda con il suo daytime questo pomeriggio, lunedì 11 dicembre 2023. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con gli allievi del talent? Quali saranno stare le reazioni dei ragazzi dopo la puntata della domenica? Scopriamo tutto qui di seguito.23, compito Petit:tra Pettinelli e Cuccarini In questo nuovo appuntamento con la striscia quotidiana del daytime, è andato in onda il compito di Petit direttamente dallo studio. Il compito in questione è stato assegnato da Anna Pettinelli. Precedentemente lo stesso era stato assegnato a Mida ma lui e la sua prof, Lorella Cuccarini hanno rifiutato. Il brano in questione è Grande Amore de Il Volo. A tal proposito, si è scatenata una discussione tra Anna e Lorella. Quest’ultima ha detto di non aver mai rifiutato un compito ma questo qui non ...