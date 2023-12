Amici 21 | rivelazione shock | Alex e Cosmary tornano insieme? Il gesto imperdibile della velina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un segnale inaspettato ha fatto balzare i fan sulla poltrona:Wyse eFasanelli, ex coppia amatissima del pubblico, stanno per caso rinsaldando i loro legami? Andiamo a esplorare i dettagli di questa storia che, come un buon telefilm, ci tiene con il fiato sospeso. Un video su TikTok ha riacceso la speranza nei cuori dei fan diWyse eFasanelli. Nel video,canta "La mia canzone per te", ultimo brano di, e lo tagga nel post con la scritta "In fissa". Quale sorpresa!risponde aMa le sorprese non finiscono qui!non è rimasto indifferente alsua ex fidanzata, rispondendo con un dolce "Abbi cura di te". Dopo più di un anno e mezzo di ...