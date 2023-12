American History X | La torre di Babele | Fenoglio o I Griffin? La tv dell’11 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 11su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il metodo– L’estate fredda”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il male minore” e “Colpire al cuore”. Nel primo,riceve un’informazione pericolosa proveniente dal passato dell’uomo di cui si fidava più al mondo. E ora si trova davanti una scelta che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Nel secondo,scopre finalmente il colpevole di un omicidio che non gli sta dando pace, dipanando l’enigma che lo tormenta da mesi. Ma per chiudere con soddisfazione l’indagine ha bisogno dell’aiuto insperato di un amico fedele. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Raiduo con Ale e Franz”, condotto da Ale & Franz. Una serata comica e leggera per festeggiare i trent’anni di carriera del duo ...