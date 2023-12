Ambasciatore-spia | l’intrigo politico che scuote l’Argentina

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il presidente della Guyana lancia un serio allarme per l’intera regione di fronte al piano di invasione di Essequibo di Nicolás Maduro e afferma di essere pronto, con i suoi alleati, a rispondere militarmente In un’intervista a Semana, Irfaan Ali, presidente della Guyana, lancia oggi un avvertimento all’America Latina sul piano del dittatore venezuelano di invadere l’Esequibo, una zona ricca di petrolio che appartiene solo alla Guyana. Intanto, Maduro promette di costruire 120 case nell’Esequibo Maduro ha promesso ieri di costruire 120 case nell’Essequibo in diretta sul canale televisivo statale VTV a reti unificate. «120 nuove case saranno costruite a San Martin de Turumbang, sulla riva del fiume Cuyuní, per la popolazione esequibano-venezuelana, un alloggio dignitoso. La Grande Missione Abitativa arriva a Guayana Esequiba». Dovrà invaderla per costruire le case ...