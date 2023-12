Almanacco del 11-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023)del giorno dobbiamo iniziare una nuova settimana Buona giornata da Francesco Vitale oggi lunedì 11 dicembre la chiesa ricorda San Damaso il nome Damaso di origine greca significa domani è una storia antichissima Infatti lo troviamo Gianni l’Iliade di Omero in proverbi si dice tenero tra verrà presto la buriana sono nati oggi Gianni Morandi Nino Frassica Andrea De Carlo Noi andiamo a fare gli auguri a Franco e non soprattutto al nostro Dino nostro Renato è buona giornata Chiama Dino tartarino è che ci ascolta oggi chi lo scambiamo buon compleanno e salutiamo anche Stefano Carlotta Flavio Ele Nora Roberto Buona giornata anche a te E allora pronti il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 11 dicembre 1936 quando è re d’Inghilterra Edoardo VIII abdica per unirsi in matrimonio con la Chiara bolli Simpson gli succederà il fratello Giorgio sesto 11 dicembre 1946 ...