Allievi Toscana | calci e pugni a 15enne in campo | la Figc apre un’inchiesta

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La Procura dellaha apertosul grave episodio di violenza che ha visto come vittima unnel campionatoin, a Calenzano, nel fiorentino. Il ragazzo è stato preso ain testa da un avversario, fermato dall’allenatore entrato in(e poi espulso). Il giovane è stato poi portato al pronto soccorso. Adesso come riporta l’Ansa, la Procura della Federo ha aperto un fascicolo per accertare dinamica e responsabilità. SportFace.