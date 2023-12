Alexei Navalny sparito dagli elenchi del carcere | il giallo dopo la scomparsa | «Lo hanno trasferito | ma non dicono dove»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’attivista russo«non è più negli» neldi massima sicurezza di Melekhovo, circa 250 chilometri da Mosca,era detenuto. Lo rende noto la sua portavoce, che ha inoltre sottolineato come i funzionari della colonia penale «si rifiutano di direè stato». Il politico e attivista era stato condannato dal tribunale di Mosca (lo scorso 4 agosto) a 19 anni dicon accuse di «estremismo» ritenute di ovvia matrice politica. «Venerdì e per tutta la giornata di oggi, né la colonia penale IK-6, né l’IK-7risposto» alle richieste degli avvocati, scrive Kyra Yarmysh sui social. «Ovviamente – conclude – il comando ormai è stato dato.sia Alexey è ancora ignoto». ...

